Kind zwaargewond bij botsing met wielrenner in Eindhoven

Vijf vragen Politie schiet in Eindhoven gewapende man neer... en dan?

19:00 EINDHOVEN - ,,Ik ga het je nog één keer vragen. Laat dat mes vallen. En ga op je knieën zitten”, roept een agent. De man aan wie hij zijn commando richt, staat nagenoeg roerloos op het Lichtplein in de Eindhovense binnenstad. Tegenover hem staan een stuk of vijf politiemensen met getrokken vuurwapens. Iets eerder deze donderdagavond zou de 42-jarige in de buurt mensen hebben bedreigd met een groot mes.