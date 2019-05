Kinderartsen: noodmaatregel Eindhoven voor jeugdzorg is doekje voor het bloeden

Man veroor­zaakt kettingbot­sing met drie geparkeer­de auto's in Eindhoven

9:43 EINDHOVEN - Een automobilist is zondagavond in de President Steynstraat in Eindhoven met meerdere geparkeerde auto's gebotst. Waarschijnlijk had de man een epileptische aanval achter het stuur. De schade aan de auto's is groot.