Kinderboek over filosofie: best logisch en helemaal niet ingewikkeld, vindt schrijver uit Nuenen

Tropische verrassing passimon­cel­lo, nu op Gemertse bodem gebrouwen; ‘Geen smaakver­ster­kers maar puur vrucht­vlees passie­fruit’

GEMERT - De Amer in Gemert is geen plek waar iemand zich op een hagelwit strand met palmbomen waant. Toch is daar waar sinds deze week twee jonge ondernemers een drankje brouwen met tropische allure: passimoncello.

29 maart