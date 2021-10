Kinderboekenschrijfster Anna Woltz neemt dictee af in Eindhoven: ‘Jullie moeten wel fouten maken’

EINDHOVEN - Cas Muijsenberg had vijf fouten in het dictee van kinderboekenschrijfster Anna Woltz. Daarmee was hij de winnaar van een van de voorrondes van het jaarlijkse Augdictee.

Anna Woltz (39) blijkt een bekende in groep 8 van de Eindhovense basisschool De Wilakkers. Als ze enkele van haar 25 titels op tafel zet, roepen de leerlingen om het hardst welke hun favoriet is. De Utrechtse is door het Augustinianum gevraagd het dictee te schrijven dat uiteindelijk 30 finalisten van verschillende basisscholen moet opleveren. Woensdag 24 november gaan zij met het Augdictee onderling de strijd aan op die middelbare school.

Quote Opa’s en oudtantes en buurvrou­wen stellen altijd exact dezelfde irritante vraag. Ze informeren of ik al uitgevo­geld heb wat ik later word. Fragment uit het dictee

,,Ik zeg vooraf dat ik een moeilijk dictee heb gemaakt”, waarschuwt Woltz. ,,Want jullie moeten natuurlijk wel fouten maken. Wie straks de minste fouten heeft, is de winnaar. Zelf heb ik af en toe de spellingchecker moeten gebruiken omdat ik het niet zeker wist.”

Worden wat je wil

Opa’s en oudtantes en buurvrouwen stellen altijd exact dezelfde irritante vraag. Ze informeren of ik al uitgevogeld heb wat ik later word. De twee eerste zinnen leveren al gefronste wenkbrauwen op. Ze maken ook duidelijk dat het dictee aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek die nu gaande is: Worden wat je wil. Woltz leest eerst alle dertien zinnen achter elkaar voor, zodat de 33 leerlingen het verhaal kennen. Daarna elke zin langzaam en in delen. Dat herhaalt ze net zo vaak als erom gevraagd wordt. Soms gaat er een vinger omhoog. ,,Is het zaniken of zaneken?” Lachend strekt de gelegenheidsjuf haar armen. ,,Dat ga ik natuurlijk niet zeggen!” Na afloop geeft ze toe dat ze op de basisschool geen kei was in spelling. ,,Ik zou dit zeker niet gewonnen hebben.”

Terwijl meester Frank Roosen met Helen Verhoeven en Maartje Becker van het Augustinianum de dictees nakijkt, vertelt Woltz over haar werk. ,,Lezen vond ik vroeger al leuk. Maar op mijn twaalfde wilde ik zelf bepalen wat er in het boek gebeurt. Ideeën haal ik uit wat ik zelf meemaak of in de krant lees. Bij ‘100 uur nacht’ was dat een orkaan in New York waar ik toen woonde. Bijna de hele stad zat vier dagen in het donker en hele delen stonden onder water.”

In het groepje van Cas zitten ook Sean, Beau, Luuk en David. Ze vonden het dictee leuk, maar wel moeilijk. Want hoe schrijf je ‘magnifiek’?