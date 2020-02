Kindercarnaval in Prinsejagt: ‘Zo vierden wij vroeger ook carnaval’

De muziek van dj Toby schalt door de zaal in de Hoeksteen zondagmiddag. De kinderen rennen en springen en hebben de grootste lol. De eerste polonaise duurt niet zo lang, want als de kinderen zien dat er snoepzakken worden uitgedeeld zijn ze weg. ,,Meer hebben de kinderen niet nodig, die vermaken zich wel”, zegt Ingrid Versteegen van het Wijkteam. ,,Het is geweldig, de opkomst is groter dan verwacht. Het aanbod van kindercarnaval op zondag is best groot in Eindhoven, maar er zijn ruim zeventig kaartjes verkocht.”