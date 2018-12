Kindercircus Sintsalabim: Pieten trainen in Eindhoven

Het trainingscentrum van de Pieten is in wijkhuis De Hoeksteen in de Woenselse wijk Prinsejagt. Elke dinsdagavond oefenen ze met jongleren, bouwen menselijke piramides, houden Chinese bordjes draaiend in de lucht, dansen ze op het koord en draaien rond om fietsen met één wiel. De Pieten zijn tussen de zeven en zestien jaar en lid van kindercircus Sim Sala Bim. Zaterdag en zondag speelden ze drie voorstellingen van 'De grote pakjestocht van Sintsalabim' in het Centrum voor de Kunsten.

Avonturen

In de zaal zitten jonge kinderen met hun ouders. Ze genieten een uur lang van het verhaal dat de kinderen én Sinterklaas op de planken brengen. Het is ook niet niks, want er zijn veel pakjes zoekgeraakt. De Pakjespiet vermoedt dat ze verspreid over de hele wereld liggen te wachten. Hij waarschuwt de Sint, die Kapitein Piet met de stoomboot het ruime sop laat kiezen, mét een hoop hulppieten.

Onderweg beleven ze allerlei avonturen. Zo zien ze in Afrika apen met de cadeautjes overgooien en aan de kust van Australië leren ze surfen op de golven. In China draaien ze de bordjes en in India vergapen ze zich aan een olifant die de pakjes op de rug draagt. Onderweg wordt er veel gedanst en gezongen. Ondertussen zit Sinterklaas in zijn werkkamer met een grote groene ganzenveer te schrijven in zijn dikke rode boek. In de zaal raakt het middenpad tussen de stoelen langzaam bezet met peuters die het helemaal vooraan beter willen zien en kleuters die spontaan meedansen. Sommige vaders gaan met hun zonen en dochters helemaal op in het verhaal.

Het initiatief van het kindercircus slaat aan. De drie voorstellingen zijn met telkens meer dan honderd bezoekers goed bezocht en passen helemaal in de oplopende spanning naar de verjaardag van de Sint. Al een half uur voor aanvang proberen de kleine bezoekers - vaak zelf als Piet verkleed - of ze geschikt zijn voor het circus. Ze oefenen met het inpakken van cadeautjes, wagen zich op de evenwichtsbalk of kleuren en knippen een Sinterklaasdoosje.

Tijdens de voorstelling gaat er wel eens wat mis, vertellen Camiel Vereijken en Pam van den Berk na afloop. Ze zijn al zes jaar lid van Sim Sala Bim. Al voor de zomervakantie zijn ze begonnen met repeteren. Dat vinden ze vooral leuk. ,,We hebben ook leren improviseren, zodat het in de zaal vaak niet opvalt als er iets misgaat", zegt Pam. Ze zijn allebei 13 jaar. Dat betekent dat ze over drie jaar moeten stoppen. ,,Maar we gaan dan graag verder als vrijwilliger", vertelt Camiel.

Dan volgen ze het voorbeeld van trainer Jasmijn Wilbrink en Peter Kniggen, die heel veel zaken aanpakt bij het circus. Ook zij begonnen ooit als kind in het al meer dan vijftig jaar oude kindercircus. Hebben ze nu even rust? ,,Niet echt", lach Wilbrink. ,,Over twee weken spelen we weer voor een turnvereniging."

Volledig scherm Eindhoven uitvoering Sintsalabim © Fotopersburo van de Meulenhof BV