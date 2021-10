Kinderen lossen grote mensen problemen op bij kindertalkshow in het Parktheater in Eindhoven

EINDHOVEN/KNEGSEL - Betere reclames die laten zien hoe leuk het is op school om het lerarentekort op te lossen of samen huizen kopen en mensen bij je laten logeren om de woningnood te lijf te gaan, het zijn enkele ideeën die kinderen hebben om complexe vraagstukken op te lossen.

Om die problemen en oplossingen gaat het in de kindertalkshow van Anne van der Steen (29) en Jules Keeris (28), beiden woonachtig in Eindhoven. Ze laten kinderen praten over grote mensen problemen, zoals de woningnood, het lerarentekort, genderdiscriminatie of een burn-out.

Verrassende ideeën

,,Volgende maand zijn alle problemen opgelost”, laat Keeris met een lach op zijn gezicht weten. ,,Volwassenen komen er niet uit, maar kinderen zijn nog onbevangen. Vaak worden ze onderschat, maar ze weten goed wat er speelt. Ook komen ze met verrassende ideeën”, vertelt Keeris. ,,Ze zijn vindingrijk en stellen hun ouders gerust”, voegt Van der Steen toe.

Ze begon vorig jaar zomer over het idee voor een kindertalkshow toen ze met Keeris op het terras zat. ,,In coronatijd werd er gediscussieerd over allerlei moeilijke dingen. Ik wilde dat weghalen bij de kennis en de wetenschap. Kinderen zijn nog niet beïnvloed en hebben een vrije blik.”

Grabbelton

De uit Knegsel afkomstige Keeris vond het een leuk idee en samen werkten ze het verder uit. Het duo werd daarbij geholpen door Lonne Gosling en het Parktheater in Eindhoven. De bedoeling is dat kinderen uit een grabbelton een balletje pakken. In dat balletje zit een onderwerp. Vervolgens gaan de kinderen met elkaar in gesprek om te kijken hoe dat probleem kan worden opgelost.

Op zondag 31 oktober is de kindertalkshow om 13.45 uur te zien in het Parktheater, voorafgaand aan de voorstelling Bolistas. De kinderen die meedoen zitten op basisschool De Driestam in Eindhoven. Het tweetal heeft op die school geoefend met de groepen zes, zeven en acht. ,,De kinderen reageerden enthousiast”, reageert Keeris. ,,Ze zagen zichzelf al op het podium staan, maar hadden ook iets te vertellen.”

,,We leiden het probleem in en vragen of ze het gevoel kennen. Bijvoorbeeld als het gaat om de woningnood”, zegt Van der Steen. ,,Dan vragen we of ze zelf wel eens iets willen hebben dat te duur is en hoe ze daar mee omgaan. Ook vragen we of ze weten wat er mee wordt bedoeld”, vult Keeris aan.

,,Dat levert leuke reacties op. Zoals dat mensen wel een huis kunnen kopen, maar vervolgens geen geld meer hebben voor meubels”, vertelt Van der Steen. ,,We zijn niet bang dat de kinderen dichtklappen, maar spannend is het wel. Zo weten we niet hoe de kinderen reageren, we bespreken in het Parktheater andere onderwerpen.”

De twee, die elkaar kennen van de opleiding Academie voor Theater in Tilburg, hopen dat de talkshow een vervolg krijgt. ,,Al kan dat ook in een andere vorm zijn”, denkt Keeris. ,,We kunnen hiermee ook naar scholen.”