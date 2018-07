Kinderen uit Eindhoven niet langer verzekerd van jeugdzorg na briefje huisarts

EINDHOVEN - Als een huisarts vindt dat een Eindhovens kind of jongere hulp van een psycholoog nodig heeft en een verwijzing geeft, kan het straks zijn dat dit kind of deze jongere straks op de wachtlijst moet. Niet omdat er geen psychologen zijn, maar omdat het gemeentebudget op is.