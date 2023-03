Kinderen van de Achtbaan bakken pannenkoeken voor de wijk: Met kaas, rozijnen of toch naturel?

Met rode wangen van de warmte loopt Bas (10) door zaal in wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier. ,,Het bakken van de pannenkoeken is leuk, maar het serveren ook. Leuk om te zien dat iedereen aan het eten is. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou worden. Ik denk dat we wel een paar honderd pannenkoeken gaan bakken”, vertelt hij enthousiast.

Koksmutsen

Bas en meer leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool de Achtbaan genieten deze vrijdag volop tijdens de Nationale Pannenkoekendag. Traditioneel een dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Deelnemende scholen ontvangen het Pannenkoekdag Startpakket, gevuld met pannenkoekmix, pannen, tafelkleden, koksmutsen en placemats.

Maar in de Achtse Barrier maken ze er deze keer een buurtfeest van. Alle Wijkbewoner zijn welkom voor een kop soep met pannenkoek tijdens een gezellige Brabantse middag. En dat is niet aan dovemansoren. Het is zo druk in het ‘pannenkoekenhuis’ dat de mensen in de rij staan te wachten totdat er weer een plekje vrijkomt.

Quote Op school zijn we veel bezig met burger­schap

De Brabantse middag is een idee van basisschool de Achtbaan in samenwerking met dagbesteding Archipel De Mortel en Dynamo Jeugdwerk. ,,Op school zijn we veel bezig met burgerschap. Dit was een mooie kans om wat voor de ouderen te doen, in eerste instantie. Maar na overleg met Glen en Ronnie hebben we gekozen om voor heel de wijk aan de slag te gaan”, vertelt leerkracht Nadine van der Looij.

,,Wij vinden het heel belangrijk dat jong en oud samen activiteiten ondernemen. Wij willen ook zichtbaar zijn en duidelijk maken dat alle bewoners aan kunnen sluiten” , aldus Glenn Bartels, buurtverbinder bij Archipel.

Niet alles uit een boekje

Dynamo Jeugdwerk doet mee omdat zij zich richten op de kinderen en zij veel leerlingen ontvangen in het jongerencentrum. Ronnie Verhagen, verbinder bij Dynamo: ,,Glenn en ik werken veel samen om de jeugd te verbinden met de ouderen. Ze leren niet alles uit een boekje. Vandaag ontdekken ze hun mogelijkheden in de praktijk. Wie weet willen ze wel kok worden.”

Nederlanders eten gemiddeld drie of vier pannenkoeken per keer. Lien Kuiper kan er maar twee op. ,,Pannenkoeken zijn altijd lekker voor jong en oud”, zegt ze lachend. Corrie Cox vindt het een uitje. ,,Die kinderen zijn zo leuk. Thuis willen ze nooit niks doen en hier sjouwen ze flink rond.”

Jim (10) terwijl hij wacht tot de volgende pannenkoek klaar is: ,,Eigenlijk is iedereen blij vandaag. Dit is veel leuker dan de lessen.”