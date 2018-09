Kinderen Zuidoost Brabant roken (bijna) niet meer mee

Tien jaar geleden antwoordde nog 14 procent van alle ouders in de regio ja op de vraag of hun kinderen die week thuis waren blootgesteld aan sigarettenrook. Vijf jaar later was dat vijf procent, nu is dat twee procent. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor onder kinderen tot en met elf jaar van de GGD Zuidoost Brabant. Bijna 11.000 ouders uit de hele regio vulden eind vorig jaar de GGD-vragenlijst in.