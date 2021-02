Kinderopvang open, buitenschoolse opvang dicht: ‘We gaan het zo goed mogelijk doen’

EINDHOVEN/HELMOND - Net als de basisscholen gaat ook de kinderopvang vanaf komende week weer (meer) open. Kinderopvangorganisaties zijn vooral blij dat ze weer meer mogen. ,,Het is veel regelwerk, maar we gaan het zo goed mogelijk doen.”

Het kabinet maakte deze week niet alleen bekend dat het basisonderwijs weer van start gaat, maar dat ook de opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar weer open kan. Tegelijkertijd blijft de buitenschoolse opvang (bso) nog wel gesloten, maar loopt de noodopvang wel gewoon door. ,,Er komt best wel wat bij kijken om het te regelen, maar we zijn vooral blij", reageert Yolanda Piek ,regiodirecteur van Spring Kinderopvang, dat in deze regio vestigingen heeft in Helmond, Deurne en Laarbeek.

,,Blij voor de kinderen natuurlijk, maar ook blij dat we de ouders weer wat kunnen ontzorgen.” De keuze van de overheid om de reguliere bso nog niét te openen, begrijpt Piek wel. ,,Gezien de omstandigheden snap ik het.” Om ook bij de bso-groepen in de noodopvang ‘vermenging’ van kinderen van verschillende scholen op een locatie zoveel mogelijk te voorkomen, gaan bij Spring vanaf maandag álle bso-locaties weer open.

,,Omdat we in de noodopvang zo'n 25 procent van het normale aantal kinderen ontvangen, hadden we tot nu toe groepen geclusterd. Maar om contacten tussen kinderen van verschillende scholen te voorkomen, stoppen we daar nu mee.”

Groepjes scheiden

Ook bij Korein zijn ze de afgelopen dagen druk doende geweest om ‘de puzzel te leggen'. ,,Voor de ene locatie is de uitdaging groter dan voor de andere, bijvoorbeeld omdat als daar meerdere scholen samenkomen", vertelt een woordvoerder. ,,Uiteraard respecteren we de nieuwste richtlijnen en gaan we groepjes ook zoveel mogelijk scheiden en uit elkaar houden. Dat wordt per locatie maatwerk.”

Net als op de basisscholen zijn er ook bij medewerkers in de kinderopvang zorgen. Yolanda Piek; ,,Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Als mensen daar behoefte aan hebben, gaan we daarover ook zeker in gesprek, want ook voor ons staat veiligheid voorop.”

Besmettingen

Directeur Veronique Lommers van Kinderopvang Nummereen, met een groot aantal vestigingen in de Kempen, heeft niet de illusie dat er de komende tijd geen besmettingen gaan plaatsvinden. ,,Daar gáán we mee te maken krijgen, hoe goed we dat ook proberen te voorkomen. Maar we staan in nauw contact met scholen en GGD, dus als het gebeurt, moeten we samen bekijken wat het voor de groep betekent. Maar we gaan uit van het positieve, we gaan er voor zorgen dat we onze taken zo goed en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.”