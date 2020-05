Kinderopvang Wonderboom wil kinderen met leuke filmpjes vermaken

De twee zijn behalve pedagogisch medewerker bij kinderdagverblijf De Wonderboom ook actief als beeldend kunstenaar. Die combinatie leidt tot bijzondere ideeën. Die kwamen goed van pas sinds de kinderdagverblijven net als de basisscholen op 16 maart op slot gingen. Van Zummeren en Dijkstra maakten tientallen filmpjes met hun telefoon, vooral voor kinderen van de buitenschoolse opvang.

Geen professionals

De twee zijn duidelijk geen professionele acteurs en ook de beeld­regie laat wel eens te wensen over. Soms zoekt zij wat naar haar woorden en als hij vertelt over een doosje eieren, is het doosje maar half in beeld of zien we alleen zijn baard. Maar dat past nou net met wat ze willen uitdragen, vertelt Van Zummeren. ,,Wij willen de kinderen meegeven dat het niet perfect hoeft te zijn wat je doet. Je mag fouten maken. Plezier hebben, ontdekken en durven uitproberen.”

De korte filmpjes - vaak van één of twee minuten - zijn te zien op YouTube. Ze zijn afgeleid van het programma dat kinderen gehad zouden hebben als er geen pandemie was geweest. Lisette leest een verhaal voor over ruzie onder de vogels over wie er het hoogste kan vliegen, Mark knipt en plakt een gouden kroon van papier en een collega vertelt druipend van de regen in het bos waar je aan moet denken als je daar een hut gaat bouwen.

Natuur en seizoenen

Maar ook de antroposofische grondslag van De Wonderboom is herkenbaar. Dijkstra: ,,Wij werken veel met natuur, houden ons aan de seizoenen en doen veel met onze handen.” Maar de filmpjes zijn voor alle kinderen leuk om te zien, menen de twee. En er zijn ideeën genoeg. Zoals de verjaardag van Roodkapje, wiens haar gevlochten wordt van touw.