Kindervakantieweek Woensel-West kijkt niet naar moeilijkheden maar mogelijkheden

EINDHOVEN - Ook dit jaar kunnen de kinderen in Woensel-West zich weer verheugen op de jaarlijkse Kindervakantieweek in augustus. Deze week maakte de organisatie de data en het thema bekend. Vorig jaar was Woensel-West de enige Eindhovense wijk waar de vakantieweek in oorspronkelijke vorm doorging.

Van maandag 23 tot vrijdag 27 augustus wordt de KVW Woensel-West gehouden op hun kampterrein, het grasveld aan de Groenewoudseweg, dat dit jaar een oerwoud-thema krijgt. ,,Diep in de jungle is het verlaten kamp Groene Woud ontdekt, dat in geschiedenisboeken beschreven wordt met de meest spannende en onverklaarbare verhalen.”

Kleine slag om de arm

Hiermee begint de aankondiging voor de KVW, waarvoor kinderen vanaf deze week op kunnen geven. Wel houden ze nog een kleine slag om de arm. Onderaan de flyer staat vermeld dat ze zich aanpassen aan de op dat moment geldende ­coronamaatregelen en dat er bij een maximum aantal deelnemers geloot wordt na de inschrijving.

Het is het 9e jaar op rij dat er een KVW wordt georganiseerd in Woensel-West om ook kinderen die niet op vakantie kunnen een onvergetelijke zomer te bezorgen. Ook afgelopen zomer wisten ze met vaste vrijwilligers, een uitzwaaipunt om ouders op afstand te houden en tal van andere kleine aanpassingen de activiteit in overleg met de gemeente coronaproof te maken. Zo werden ze de enige KVW in de wijde regio die volledig doorging. Elders werd de week geannuleerd of in een alternatieve vorm gegoten.

Kampterrein

Dat de jeugd in Woensel-West gewoon welkom was op hun vertrouwde kampterrein, was vooral de verdienste van de organisatie die tijdens de lockdown doorging met de voorbereidingen. ,,We hebben altijd gekeken naar wat er wel mogelijk zou zijn in plaats van andersom”, vertelde organisatrice Maartje Smulders tijdens de vorige editie. Ook dit jaar blijft dat het uitgangspunt van de organisatie.

De inschrijving voor de kinderen en vrijwilligers loopt tot 1 juli. Deelname aan de hele week kost 7,50 euro.