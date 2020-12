Kisantu in Congo krijgt eerste ambulance uit Eindhoven

,,Kisantu is qua grootte en inwonersaantal vergelijkbaar met Eindhoven”, vertelt Hughes Nsungu Ngelesi, secretaris en 23 jaar geleden mede-oprichter van stichting Bambale. ,,De stad heeft een aantal kleine en één groot ziekenhuis maar dus géén ambulance.”

Stichting Bambale initieert, faciliteert en ondersteunt al ruim twee decennia kleinere, maar heel belangrijke projecten in het zuidwesten van Congo. ,,Dat varieert onder meer van een basis- en middelbare school met respectievelijk 242 en 47 leerlingen tot landbouwprojecten en een timmerwerkplaats. Projecten die kinderen en volwassenen het zicht op een menswaardige toekomst bieden,” aldus Nsungu

Bambale heeft heel bewust gekozen voor het opzetten van kleinere projecten. ,,Enerzijds omdat we een kleine stichting zijn maar ook omdat we beter zicht hebben op de voortgang van die projecten. We willen dat alles, geld en spullen, dat via Bambale naar Congo gaat, optimaal wordt gebruikt”, zegt Gerda Ikele, samen me haar man Bioly de andere oprichters van Bambale.

De afgelopen jaren verzond Bambale al een (tweedehands) pick up-truck en een tractor naar Congo. ,,Maar een ambulance regelen, was voor ons als kleine stichting niet haalbaar”, gaat Hughes Nsungu verder. ,,Totdat afgelopen zomer een nicht van Gerda ons attendeerde op het feit dat de stichting Wensambulance een ziekenwagen over had omdat er een nieuwe was gekomen. Ze wilden de ambulance graag aan ons over te dragen voor gebruik in Congo.”

De ziekenwagen moest echter wat uitrusting betreft wel op een aantal punten worden aangepast voor gebruik in Congo. Gerda Ikele: ,,Zo moest er bijvoorbeeld een ander type brancard in, een AED en een aantal zaken moesten of vervangen of aangeschaft worden. Ook moest de ambulance op een geschikte plek worden gestald totdat hij naar Congo zou worden verscheept. Bij dit alles hebben we echt veel hulp gekregen waarbij ik zeker het bedrijf Boss Machinerie in Veldhoven wil bedanken.”

En de ambulance komt bepaald niet leeg aan in Congo. ,,Zo heeft kringloop Wereldhuis Eindhoven (medische) hulpgoederen geschonken zoals rolstoelen en rollators. Andere mensen hebben weer andere medische spullen meegegeven. Het is echt hartverwarmend hoeveel mensen hebben meegeholpen om aan de stad Kisantu een eigen ambulance te kunnen overdragen.”

Eén wens hebben Hughes en Gerda (nog) niet kunnen vervullen. ,,De ziekenhuizen in Kisantu hebben heel hard een echografie-apparaat nodig. Misschien staat er ergens nog een die niet meer wordt gebruikt.”

Komende maand wordt de ambulance naar Congo verscheept om in maart in Kisantu in gebruik te worden genomen.

Meer info: www.bambale.nl.