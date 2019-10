Klaar voor de start ondanks tegenslag: Solar Team Eindhoven ziet het weer zonnig in

DARWIN/EINDHOVEN - De studenten van Solar Team Eindhoven maken zich op voor de eerste onderdelen van de World Solar Challenge in Australië deze week. De zware schade aan het zonnepaneel die ontstond tijdens de overtocht van Nederland naar Australië, is hersteld. ,,Ondanks de tegenslagen zien we het weer zonnig in.”

Het zonnepaneel ligt er weer op en de laatste testen in Darwin in het Noorden van Australië waren niet slecht. Of zoals Marije Sesink van Solar Team Eindhoven het kort zegt: ,,Het ziet er eigenlijk best wel goed uit.” Want het team van Eindhovense TU-studenten kreeg een zware tegenslag te verwerken toen bleek dat een losgeraakte balk tijdens het transport een gat in het belangrijkste zonnepaneel had geslagen. ,,Het is een hectische tijd geweest”, zegt Sesink vanuit Darwin. ,,Je komt tijdens het testen altijd nog wat technische problemen tegen, alleen nu hadden we door die schade veel minder tijd om het allemaal op te lossen.”

Spannende momenten

Het waren lange nachten en spannende momenten, maar inmiddels is de auto, Stella Era, weer compleet en heeft het team er weer vertrouwen in. ,,We hebben alles zo goed mogelijk hersteld en zijn over het algemeen tevreden. Wel zitten er zonnecellen op met een iets lagere efficiëntie. Maar onze strategiejongens hebben alles doorberekend en het ziet er allemaal zonnig uit.”

En dat is maar goed ook want maandag verhuist het team naar het racecircuit in Darwin, Hidden Valley Track. Daar vinden de eerste testen als onderdeel van de wedstrijd plaats. Eerst is dat de static scrutineering, een soort autokeuring. Zaterdag staat de dynamic scrutineering gepland: een ronde op het racecircuit om te bepalen als hoeveelste je mag starten tijdens de wedstrijd.

Concurrentie

De World Solar Challenge start 13 oktober in Darwin en zal zes dagen en ruim 3000 kilometer later in Adelaide eindigen. In de Cruiser Class, de klasse waarin Eindhoven deelneemt, is vooral energie-efficiëntie belangrijk. De solarteams van Delft, Twente en Groningen doen mee in de Challenger Class en moeten vooral zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide reizen.

,,We hebben nog niet veel van de concurrentie gezien. We zijn erg benieuwd wat de andere teams hebben gemaakt", aldus Sesink. Wel is bekend dat de teams van het Duitse Bochum en het Australische SunSwift een zonne-auto van een eerdere editie hebben ‘hergebruikt’. Die auto's zijn op vele punten verbeterd maar de studenten hebben dus geen totaal nieuwe auto hoeven te bouwen. ,,Die hebben natuurlijk wel meer tijd gehad om zich op bijvoorbeeld de capaciteit en het interieur van de auto te concentreren", redeneert Sesink.