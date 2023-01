Klaas Dijkhoff blijft drie maanden langer als ‘aanjager’ voor Brainport

Onderdak voor achttien cliënten van Lunet in oude school Kootwijk­straat

EINDHOVEN - Zorginstelling Lunet gaat achttien cliënten met een licht verstandelijke beperking onderdak bieden in of bij de oude Sint-Franciscusschool in de Kootwijkstraat in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Eén woning is voor de permanente begeleiding van de bewoners.

25 januari