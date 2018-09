Klachten vlieghinder Eindhoven Airport naar recordhoogte

VideoEINDHOVEN - Niet eerder werd rond Eindhoven Airport zó massaal geklaagd over geluidsoverlast van vliegtuigen als in het tweede kwartaal van dit jaar.

Volledig scherm Vliegtuigen van Raynair op Eindhoven Airport © FotoMeulenhof

In april, mei en juni werden een kleine 15.000 klachten ingediend via samenopdehoogte.nl. Dat is meer dan de helft van het totaal in 2017. Verreweg de meeste klachten kwamen uit Eindhoven-noord, gevolgd door Son en Breugel waar sprake was van een explosieve stijging.

De meeste overlast ontstaat tussen 07.00 en 08.00 uur en dan vooral door de vertrekkende vliegtuigen. Joris van Dam, raadslid voor de PvdA/Groen Links in Son en Breugel merkt op dat deze vaak 'recht over het centrum van Son vliegen'. ,,Terwijl landende toestellen via de andere kant van de A50 vliegen."

'Belangrijk'

Heeft het überhaupt nog zin om klachten in te dienen bij Defensie, eigenaar van het vliegveld in Eindhoven? Van Dam én Willem van den Brink, lid van het Bewonersplatform Woensel-Noord, vinden van wel: ,,Juist in deze tijd, nu er nagedacht wordt over de keuze 'groei of geen groei' is dat heel belangrijk. Het indienen van klachten helpt om die discussie goed te kunnen voeren."

In de afspraken over het civiel medegebruik van het vliegveld door Eindhoven Airport is vastgelegd dat op jaarbasis zeventig procent van de vluchten in zuidwestelijke richting opstijgt. De overige dertig procent vertrekt in noordoostelijke richting. Van den Brink wijst er op dat van die verdeling in het tweede kwartaal niets terechtkwam. Uit de rapportage van Defensie blijkt dat in die drie maanden ruim de helft van het aantal vluchten naar het noorden opsteeg. In mei was er zelfs sprake van een omgekeerde verdeling: ruim 70 procent startte in noordelijke richting.

Quote Er zijn dagen genoeg dat er een vrije keuze is voor de vertrek­rich­ting Willem van den Brink

De gekozen vliegrichting wordt voornamelijk bepaald door de wind. Als deze uit oostelijke richtingen waait, kiest de luchtverkeersleiding voor baan 03, oftewel naar het noordoosten. Vaak is op dergelijke dagen ook sprake van zonnig weer. Volgens Van den Brink hebben de bewoners van Eindhoven-Noord, Son en Breugel en Best, in de hete zomermaanden -als mensen graag buiten zitten en met het raam open slapen- erg veel hinder ondervonden. ,,Maar ook bij windstiltes of bij zuidoostelijke wind wordt vaak gekozen voor het starten in noordelijke richting. Dat is volstrekt onnodig."

Van Dam en Van den Brink hebben de 'onevenredige verdeling' van vertrekkende vluchten aangekaart bij de colleges van B en W in beide gemeenten. ,,Er zijn dagen genoeg dat er een vrije keuze is voor de vertrekrichting. Als die keuzevrijheid er is moet de luchtverkeersleiding die ook gebruiken."

Hoogtewinden