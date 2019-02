Klachten vlieghinder Eindhoven Airport stijgen naar recordhoogte

EINDHOVEN - Nooit eerder werd rondom Eindhoven Airport zo veel geklaagd over vlieghinder als in 2018. Vooral uit het gebied ten noorden van het vliegveld kwamen veel meldingen.

Het aantal klachten over geluidsoverlast dat vorig jaar werd ingediend steeg naar recordhoogte. De teller liep op naar een kleine 45.000 meldingen; 16.000 meer dan in het jaar ervoor. Niet alleen het aantal klachten nam toe, maar ook het aantal melders. Datzelfde geldt voor het aantal mensen dat in drie maanden tijd meer dan vijfhonderd klachten indiende. Zes klagers waren goed voor 3500 online meldingen. Dit blijkt uit de kwartaalrapportages van Defensie, eigenaar van het vliegveld in Eindhoven.

Verreweg de meeste hinder werd, zo blijkt uit de cijfers, ervaren in Acht en de Achtse Barrier in Eindhoven. Van de kleine negenduizend klachten in het laatste kwartaal van vorig jaar kwam meer dan de helft uit Eindhoven. Het aantal meldingen uit Son en Breugel explodeerde. Werden in de laatste drie maanden van 2017 nog maar 66 klachten ingediend, in dezelfde periode vorig jaar was dat opgelopen naar ruim 1500. Andere dorpen met een fors stijgend aantal meldingen zijn Waalre, Riethoven en Veldhoven.

Boos

Willem van den Brink, van het Bewonersplatform Woensel-Noord, is boos op de luchtverkeersleiding van de vliegbasis. Tegen de afspraken in werd volgens hem veel vaker in de richting van het dichtbevolkte noorden opgestegen, dan naar het zuiden. In de Milieu Effect Rapportage (MER) voor het vliegveld is vastgelegd dat zeven van de tien vliegtuigen moeten opstijgen naar het zuiden en de rest naar het noorden. Uit de kwartaalrapportages blijkt dat die norm ruimschoots wordt overschreden. In plaats van de afgesproken dertig procent steeg vorig jaar 38 procent op naar het noorden.

Actie