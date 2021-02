Klager over zwerfafval of kapotte lantaarnpaal wordt in Eindhoven goed geholpen

EINDHOVEN - Rondzwervend afval, kapot straatmeubilair of lantaarnpalen die het niet doen. Verrommeling van de openbare ruimte kan een bron van ergernissen zijn en daarom hebben gemeenten baat bij een adequate afhandeling van klachten hierover. In Eindhoven onderzocht de gemeentelijke rekenkamer hoe effectief het beleid hier werkt.

Vrij recent nog kwam de rekenkamer met snoeiharde conclusies toen het ging over de invoering van de huishoudelijke ondersteuning in Eindhoven. Dit keer hebben de onderzoekers echter enkel lovende woorden over de wijze waarop Eindhoven de afhandeling van meldingen en klachten over de openbare ruimte heeft georganiseerd. Ook vergeleken met andere steden waar het onderzoek werd uitgevoerd, zoals Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Venlo, scoort Eindhoven goed.

Melden op meer manieren

Zo hebben inwoners van Eindhoven verschillende manieren om klachten en meldingen te doen. Telefonisch, per mail, via de BuitenBeter app of gewoon aan de balie van het Inwonersplein. De afhandelingssnelheid is volgens de onderzoekers op orde. Direct, binnen 24 uur of binnen vijf dagen. Langer als er goede redenen zijn om het werk uit te stellen.

Lof is er vooral voor de wijze waarop de gemeente inzet op klanttevredenheid. Wie een melding doet, kan de afhandeling volgen en krijgt foto's van de situatie vóór en ná. Ook met het periodieke onderzoek naar de klanttevredenheid loopt Eindhoven voorop ten opzichte van veel andere gemeenten.

Veel klachten

Hoewel de afhandeling op orde is, komen er in Eindhoven wel relatief veel klachten en meldingen binnen over de openbare ruimte. In 2019 waren het 358 per 1000 inwoners. Bij andere grote gemeenten waren dat er 215 per 1000 inwoners. In 2020 is het aantal meldingen overal gestegen. Vooral omdat vanwege corona mensen veel thuis zijn.