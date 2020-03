Klankbordgroep van huurders ‘t Ven Eindhoven stopt zwaar teleurgesteld

Want over de duurzame opknapbeurt is de klankbordgroep wel te spreken, net als over de inbreng van ‘Thuis en de bouwvakkers. Maar in de planning en de communicatie ging volgens voorzitter Brigitte Kordalski-Vervoort zoveel mis dat zij er ‘een 40-urige werkweek’ aan had. ,,Bewoners die klaagden werden niet serieus genomen en kwamen dan bij ons. Vaak werd het pas opgelost als ‘Thuis zich ermee ging bemoeien. Vooral een van de uitvoerders nam ons niet serieus", aldus Kordalski, samen met Monique van Deventer en Martie Sanders de bewonersvertegenwoordiging.