Klankenbos in Neerpelt: het geluid van stilte en kanaries langs de Dommel

Iedereen die zich in een museum graag groen en geel ergert aan interactieve installaties die ‘tijdelijk buiten gebruik’ zijn, kan zijn hart ophalen in het Klankenbos in Neerpelt, gelegen aan een meanderende Dommel, luttele kilometers over de grens. Een paradijselijk en rustiek stukje Vlaams-Limburg, als we even buiten de straaljagers van vliegbasis Kleine-Brogel rekenen. Het bos staat vol interactieve kunst van gerenommeerde geluidskunstenaars. Alleen, euh, lang niet alles werkt dus.