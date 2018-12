Klant moet tienermeisjes uit prostitutie helpen, vooral in Brabant

EINDHOVEN - In de strijd tegen tienerprostitutie is de hoop gevestigd op klanten die onbedoeld uitkomen bij minderjarige prostituees. Zij moeten deze meisjes met anonieme tips gaan helpen.

Soms zijn de klanten het enige contact dat slachtoffers van loverboys hebben met de buitenwereld. Deze hoerenlopers, ook wel ‘wandelaars’ genoemd, moeten de meisjes uit de gedwongen prostitutie gaan helpen. Dat is althans het doel van een nieuwe landelijke campagne van WATCH, landelijke meldpunt voor seksuele uitbuiting.

Op de grootste websites voor seksadvertenties in Nederland (kinky.nl, sexjobs.nl, hookers.nl en sexmarkt.nl) komen reclamebanners met ‘Je bent een held als je tienerprostitutie meldt’. Via die weg kunnen mannen anoniem een melding doen van misstanden. Dat WATCH zijn nieuwste wapen in de strijd tegen tienerprostitutie maandag presenteert in het Van Abbemuseum in Eindhoven is geen toeval. Een op de vijf meldingen bij het meldpunt over minderjarige prostitutie heeft een link met Brabant.

„Slachtoffers van loverboys worden vaak volledig geïsoleerd van hun familie of vrienden. Soms is het enige contact dat ze met de buitenwereld hebben, dat met hun klanten”, legt Gideon van Aartsen van WATCH uit. “Die mannen zijn daarmee dus vaak ook de enige mensen die zulke meisjes kunnen helpen.”

Verkracht en seksueel uitgebuit

Dat bevestigt ‘Monique’ (25), die alleen onder een pseudoniem haar verhaal durft te doen. De Brabantse belandt als 12-jarige in een privéhuis waar ze meerdere keren werd verkracht en vervolgens seksueel uitgebuit. Na een paar jaar in de hulpverlening komt ze vanaf haar vijftiende opnieuw in de gedwongen prostitutie terecht: ,,Ik was zo bang voor de mannen die me uitbuitten, dat ik zelf niet naar de politie durfde te stappen. Alle aandacht die er komt om dit aan te pakken, is belangrijk.”

Tegelijkertijd vraagt ze zich af in hoeverre de klanten daadwerkelijk aan de bel trekken bij WATCH. ,,Ik zag er oud uit voor mijn leeftijd. Maar veel van de mannen met wie ik seks moest hebben, wisten natuurlijk wel dat ik minderjarig was. Negen van de tien boeide het niks. Dus je moet dan als meisje wel veel geluk hebben dat je de juiste klant treft.”

Lokadvertenties

Van Aartsen put vooral hoop uit de ervaringen met de lokadvertenties die WATCH in 2017 introduceerde. Daarbij werd op een internet een fictieve seksadvertentie aangemaakt. Zodra klanten contact opnamen, reageerde het meisje – in werkelijkheid iemand van WATCH – dat ze minderjarig is. ,,Voor een grote groep maakte dat niks uit, wat heel verontrustend is. Maar je zag ook dat 40 procent van de mannen wél afhaakte.”

En dat is precies de groep waar WATCH zich nu op richt. Niet de pedofielen dus, maar de groep huisvaders en opa’s, zoals Van Aartsen ze omschrijft: „Die wippen voor geld buiten de deur, maar zijn dus niet op zoek naar een meisje dat hun dochter of kleindochter zou kunnen zijn. Zij kunnen deze meisjes redden.”

Van Aartsen beseft dat de drempel voor deze mannen ontzettend hoog is om naar de politie te stappen bij vermoedens van tienerprostitutie. „Zij zijn natuurlijk bang dat hun dubbelleven komt. Maar bij WATCH kunnen ze anoniem een melding maken.”

578 meldingen van tienerprostitutie

Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een probleem dat nog grotendeels onzichtbaar is. In de afgelopen vijf jaar kwamen er bij CoMenscha, het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel, 578 meldingen binnen van tienerprostitutie. Het is slechts een fractie (ongeveer 11 procent) van het werkelijke aantal slachtoffers. CoMensha schat dat er jaarlijks 3000 hoofdzakelijk meisjes slachtoffer worden van gedwongen prostitutie.