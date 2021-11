Klant zag dat prostituee (16) ‘babyface’ had, maar bekeek haar identiteitsbewijs niet goed

In Herinnering Door Scheeper (1902-1982) wist wat armoe was; ze voedde in haar eentje zes kinderen op

De Helmondse Door (Theodora) Scheeper voedde vanaf 1944 in haar eentje zes kinderen op zonder dat ze een vast inkomen had. Ze was arm, maar liet de moed nooit zakken. Toen ze 65 werd en haar AOW kreeg zei ze: ‘Ik heb me nog nooit zo rijk gevoeld.’ Voor haar dochter Tonny (82) is het nu tijd om haar moeder alsnog de eer te geven die haar toekomt.

14 november