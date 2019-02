Klantenstop bij werkgelegenheidsproject Gascogne Thuis in Eindhoven

Meer risico en improvisa­tie in tweede theater­show The Ruggeds uit Eindhoven

9:43 EINDHOVEN - Breakdancegroep The Ruggeds maakte in snel tempo internationaal furore. Hun tweede theatervoorstelling, Between Us, gaat vrijdag in het Parktheater in première. Daarna wordt het stuk door het hele land nog 17 keer wordt opgevoerd.