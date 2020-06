Klapband voor vliegtuig kustwacht op Eindhoven Airport, piloot zet toestel veilig aan de grond

update + video Kinderen vinden gewonde vrouw in speeltuin Eindhoven, vermoede­lijk slachtof­fer van aanranding

12:05 EINDHOVEN - Het onderzoek naar de vermoedelijke aanranding van de vrouw die zondag is gevonden in een speeltuintje aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven, is in volle gang. Dat meldt de politie maandagochtend.