Kleding even niet welkom bij Leger des Heils

Alle containers van het Leger des Heils in Nederland zijn dicht, op last van het hoofdkantoor. Ook op andere plekken, zoals de vestiging aan de Visserstraat in Eindhoven, wordt tijdelijk geen kleding aangenomen. De reden: veel van de chauffeurs van ReShare zijn ziek, en zij halen normaal alle kleding van het Leger des Heils op.

Opruimwoede leidt tot extra grote stroom

Ook de container aan de Pisanostraat in Woensel-Zuid is dus dicht. ,,Er hangt ook een poster met een mededeling over de sluiting. Maar mensen zetten nu hun zakken en dozen naast de container neer”, zegt kapitein Anne Stastra. ,,En de stroom is ook nog eens veel groter dan normaal. Veel mensen vervelen zich, nu ze door de coronamaatregelen thuis zitten. Er wordt dus veel meer opgeruimd. Maar ik heb geen plaats meer in ons gebouw om alles neer te zetten, en ik heb ook geen medewerkers of vrijwilligers om een en ander weg te werken.” Stastra heeft daarom een vriendelijk doch dringend verzoek aan alle opruimers: bewaar kleding en spullen tot de container weer open gaat. ,,Dan zullen we de spullen heel goed kunnen gebruiken. Maar nu hebben we er echt last van. Als het een rommel wordt aan de Pisanostraat, krijg ik ruzie met de buurt.”