Kledingbank Eindhoven lanceert kledinglijn: knipoog naar merken zoals Nike (‘Niks’) en Adidas (‘Adisdasduur')

EINDHOVEN - De Kledingbank Eindhoven heeft vanaf vandaag t-shirts die moeten ‘schuren’. Dat is niet in letterlijke zin: de prints zijn parodieën op bekende merken zoals Adidas, Lacoste en Nike.

Geen aanval

,,Dat is geen aanval op deze merken” wil voorzitter Emily Zwartkruis graag vooropstellen. ,,Het gaat om het statement dat we willen maken over merkkleding. We vinden dat er soms te veel nadruk ligt op het labeltje en dat vinden wij dus merkwaardig. Want ook zonder dure kleren moet je erbij kunnen horen.”

Aan de actie doen bekende Eindhovenaren mee zoals Theo Maassen, Evelyn Wu, Björn van der Doelen, Dick Middelweerd en verschillende Eindhovense ‘influencers’. Zwartkruis: ,,Dat is allemaal op vrijwillige basis. De opbrengsten van de shirts gaan volledig naar de Kledingbank. Dat wil zeggen: de verbouwing van ons nieuwe pand en uiteraard de Kledingbank open te houden voor de mensen die dat nodig hebben.” De actie is een nieuwe manier van fondsenwerving voor de stichting die geen subsidie krijgt. Normaal gesproken komt er voornamelijk geld via inzamelacties van verenigingen of bijvoorbeeld rotary clubs.

Mag dit wel?

Parodieën maken op zulke grote merken, mag dat wel zomaar? ,,Eigenlijk niet” vertelt advocaat Gino van Roeyen (LAWNCH), expert op het gebied van intellectueel eigendom. ,,De Kledingbank kan hiermee technisch gezien wel de fout ingaan. Het is duidelijk dat de campagne geen commerciële insteek heeft en de liefdadigheid dient, dus is het denkbaar dat de merkhouders geen actie ondernemen. Ook al hebben ze formeel gezien die mogelijkheden wel.” Toch vermoedt Van Roeyen dat het wel los zal lopen. ,,Ook zij zullen nagaan of het zin heeft om hier een zaak van te maken. Het aanklagen van een kleine stichting die enkel een ludieke actie verzint kan een merk juist nog meer imagoschade brengen.”

Zwartkruis maakt zich er daarom ook niet zo'n zorgen over. ,,Het gaat ons voornamelijk om de bewustzijn die het moet creëren onder de mensen. We vinden niet dat merken negatief zijn of iets dergelijks. Daarom hebben we ons ook niet op één naam gericht. Het geld dat we hiermee inzamelen is natuurlijk mooi om verder te groeien maar we gaan niet tot in de oneindigheid bijdrukken als we merken dat de shirts binnen één dag op zijn”.