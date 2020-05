Kledingbank Eindhoven open voor kinderkleren

Het zou een feestelijk jaar worden voor de Kledingbank Eindhoven tijdens het tienjarig jubileum. Maar door de coronacrisis gaat het feest niet door en is de winkel zelfs gesloten. ,,We waren eerst helemaal dicht", zegt voorzitter Emily Zwartkruis. ,,Maar toen begon iedereen de kasten op te ruimen in het begin van de lockdown. We zijn in april op zaterdag open geweest, zodat kleding gebracht kon worden. Er is enorm veel gebracht."

De Kledingbank helpt mensen uit de regio Eindhoven, die door omstandigheden of gebeurtenissen geen kleding kunnen kopen. Ruim 250 doorverwijzers sturen cliënten door.

In de afgelopen weken heeft het bestuur nagedacht over de wijze waarop in het zomerseizoen toch klanten geholpen kunnen worden met inachtneming van de anderhalve meter afstand die vereist is. ,,Voorwaarde voor ons is dat we met minder mensen in de ruimte aanwezig mogen zijn, wat betekent dat we minder mensen per dagdeel kunnen helpen", vertelt Zwartkuis.

Beperkt aantal afspraken

Aangezien in de gezinnen met armoede de nood voor kinderen het hoogst is, heeft het bestuur besloten om vanaf dinsdag 2 juni open te gaan. De winkel draait tijdens de gewone openingstijden en er worden een beperkt aantal afspraken ingepland voor uitgifte van alleen kinderkleding.

De afgelopen week is er proefgedraaid. Alle volwassenkleding is opgeruimd. In de zaak is alleen kinderkleding aanwezig. ,,Er mag één ouder binnen. Kinderen mogen niet meekomen. Zij moeten kleding meenemen die de kinderen nu passen, zodat de goede maat uitgezocht kan worden. Er mag niet geruild worden", vervolgt Zwartkruis. ,,Het werkt goed. Ouders waren blij dat ze toch kleding voor de kinderen konden krijgen."

Vaker open