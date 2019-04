Kledingwinkel Sissy-Boy krijgt uitstel van betaling van rechter

Investeerders

Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en is bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. De omzet bedroeg afgelopen jaar circa 60 miljoen euro. BRG kreeg de keten in november 2017 in handen toen het met steun van investeerders de modemerken van de Varova Fashion Group inlijfde. Sindsdien is al gesneden in de kosten. Ook is er ingegrepen in de collectie en zijn er investeringen gedaan in de winkels en in de online-activiteiten.