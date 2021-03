Kledingzolder verhuisd naar Kloosterdreef: ‘Hier scoor je een blouse en een babbeltje ineen’

Delen per e-mail

Een voorbijgangster tuurt nieuwsgierig door het raam van de winkelruimte aan de Kloosterdreef, waar vrijwilligers van de Kledingzolder bezig zijn met verbouwen. Vorige maand verhuisden ze met tientallen dozen tweedehandskleding van de oude school in de Kronehoefstraat naar de nieuwe locatie, waar hun komst meteen opvalt. ,,Als iedereen die vraagt wanneer we open gaan ook echt langskomt, krijgen we het druk”, lacht Wilma Slaats.

Quote Mensen komen voor kleding maar blijven terugkomen voor de gezelligheid

Wilma Slaats

Zo’n vijf jaar geleden begon de wijkbewoonster een online weggeefhoek voor tweedehandskleding, toen ze na een in de soep gelopen wijkmarkt met een huis vol kleding was achtergebleven. Online bleek beter te werken en al snel telde de Facebookgroep honderden leden.

Voor een euro

Afgelopen zomer opende ze in het schoolgebouw aan de Kronehoefstraat ook een fysieke locatie waar ze overgebleven kleding aanboden. Hier kunnen minima shoppen voor een euro per kledingstuk, een praatje en kop koffie krijgen ze er gratis bij. ,,Mensen komen binnen voor kleding en blijven dan terugkomen voor de gezelligheid. Dat sociale aspect is heel belangrijk, zeker omdat hier geen buurtcentrum is.”

Toen hoofdhuurder Ik Wil het schoolgebouw in januari verliet en de gemeente vlak daarna de sloop aankondigde voor het najaar, konden ze na een half jaar alweer onverwacht op zoek naar nieuwe locatie. ,,We konden zolang blijven als leegstandsbeheerder maar omdat we dan alleen op afspraak open mochten zou onze sociale functie verdwijnen.”

De koffietafel kreeg een prominente plek

Nu heeft de meeverhuisde koffietafel wederom een prominente plek, recht voor het raam. Daar zagen Wilma Slaats en en André Foederer - niet lang na het negatieve nieuws - toevallig een aankondiging hangen voor opheffingsuitverkoop bij de Poolse kruidenierswinkel Parel F.D.M. ,,We zijn toen binnengestapt en via de eigenaresse in contact gekomen met de pandeigenaar.”

De Kledingzolder huurt de winkelruimte voor een jaar. ,,Een soort proefperiode. Als het bevalt, kunnen we het daarna voor nog vijf jaar huren.”

Via een regeling voor bewonersinitiatieven haalde ze eind februari met een pitch subsidie binnen om de verbouwing te bekostigen. Het daarvoor gespaarde geld kunnen ze nu gebruiken om het gat tussen de sociale huur op de vorige locatie en de nieuwe commerciële huurprijs te dichten.

Quote Als je maar 35 euro in de week te besteden hebt, dan blijft er geen geld over voor nieuwe kleding Wilma Slaats

Ondanks de hogere vaste lasten blijven de prijzen van de meeste kledingstukken onveranderd laag. Bijna alle kleding mag ook hier straks voor een euro weg. Slaats weet namelijk uit eigen ervaring dat elke euro telt als je moet rondkomen van bijna niks. ,,Als je maar 35 euro in de week te besteden hebt, dan blijft er geen geld over voor nieuwe kleding.”

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, volgt nog een officiële opening. Wie tweedehands kleding kan contact opnemen met Wilma Slaats via 06-28427805. Ze is zowel op zoek naar kinderkleding als dames- en herenkleding. ,,We hebben alles. Van de kleinste babykleding tot de volwasssenmaat 56.”