Kleedlokaal leeggeroofd bij voetbalclub Unitas in Eindhoven, jeugdteam Heeze gedupeerd

EINDHOVEN - Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen middels een gecoördineerde actie de kleedkamer leegroven van een jeugdteam van RKSV Heeze, dat een voetbalwedstrijd speelde op terrein van Unitas uit Eindhoven. Het gedupeerde team uit Heeze keerde zaterdag in voetbalkleding huiswaarts omdat de dieven het op hun jassen en andere kledingstukken hadden voorzien.

,,Dit is bijna niet te voorkomen’’, zegt Unitas-voorzitter Herman Matheij over de diefstal op het terrein van zijn voetbalclub. ,,Op een zaterdag zitten er wel 3 of 4 teams in één kleedkamer. Ieder team is op een ander tijdstip klaar met spelen. Het is haast niet te controleren of monitoren wie er allemaal naar binnen en buiten loopt.’’

De dieven haalden voornamelijk kleding mee uit het kledinghok, omdat andere waardevolle spullen door een begeleider in een aparte tas waren verzameld en meegenomen naar het veld. Er wordt nog onderzocht wat er precies allemaal is meegenomen. RKSV Heeze laat in een korte verklaring weten dat het aangifte heeft gedaan bij de politie, en het onderzoekt of een deel van de schade kan worden geclaimd bij de verzekering.

Camerabeelden

Inmiddels heeft Unitas camerabeelden naar de politie gestuurd en ook zelf bekeken. Op de beelden is te zien hoe twee mannen het terrein van Unitas betreden en richting de kleedlokalen lopen. Daar houdt één de wacht, de ander gaat naar binnen om de buit binnen te halen. Voorzitter Matheij: ,,Dit was een vooropgezet plan, en heeft niks met de mensen van onze club te maken. We vinden het ontzettend vervelend. Je moet tegenwoordig blijkbaar ook je kleren mee naar het veld nemen.’’