Kleine Berg in Eindhoven: 'L'Avenue is meer dan een wijnbar'

Opnames film ‘Hemelrij­ken’ deze week van start in Eindhoven

9:58 EINDHOVEN - Van 30 april tot 29 mei vinden in Eindhoven - onder meer in Oud-Woensel - de opnames plaats van de telefilm ‘Hemelrijken’. Jennifer Welts, Esmee van Kampen en Maarten Heijmans spelen hoofdrollen in de thriller van regisseur Stanley Kolk. Productieleider van de film is Eindhovenaar Marcel Kennis.