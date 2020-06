Kleine Berg in Eindhoven soms op slot voor terrassen: ‘we bekijken per weekend of het nodig is’

EINDHOVEN - De Kleine Berg in Eindhoven kan op drukke momenten tijdelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat heeft de gemeente Eindhoven bevestigd. Op Tweede Pinksterdag was dat voor de eerste keer het geval. Elk weekend deze zomer wordt bekeken of die maatregel weer nodig is.

De Kleine Berg is een van de drukste straatjes in het centrum van Eindhoven, met zo'n 22 horeca-ondernemingen, elk met een terras. Wandelaars, fietsers en auto's vinden er doorgaans gezamenlijk in een wirwar hun weg. De gemeente wil horeca-ondernemers in deze coronatijd tegemoetkomen door hen meer ruimte voor een terras te geven. Een aantal van de naar schatting 20 parkeervakken is daartoe tijdelijk opgeofferd. ,,In het geval van de Kleine Berg moeten we daarbij rekening houden dat het een woonerf is waar normaal gesproken stapvoets verkeer is toegestaan", aldus een woordvoerder van de gemeente Eindhoven.

Tijdelijk afgesloten

Op Tweede Pinksterdag zaten de terrassen aan het einde van de middag goed vol. "Toen hebben we de Kleine Berg tijdelijk tussen 18.00 en 21.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer", aldus de woordvoerder. Inrijden vanaf de Willemstraat en de Bergstraat was niet mogelijk; verkeersbegeleiders zorgden voor een goede verkeersafwikkeling.

Dit weekend waren er geen maatregelen nodig maar uitzonderlijk mooi en zomers weer kan die maatregelen weer wel noodzakelijk maken. ,,We bekijken per weekend samen met bewoners en ondernemers welke mogelijkheden er zijn en welke maatregelen we kunnen nemen om meer ruimte voor terrassen mogelijk te maken”, aldus de gemeente.

Draaiboek nodig