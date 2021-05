Kleine brand na ’harde knal’ in Eindhovens appartement; aantal woningen ontruimd

PSV-spits Eran Zahavi maakt zijn seizoen gewoon af en blijft in Nederland

14:12 PSV-spits Eran Zahavi wil het huidige voetalseizoen gewoon in Nederland afmaken. Dat laat hij weten via Instagram. PSV speelt nog twee wedstrijden deze week en het lijkt er dus op dat hij daar gewoon bij is. Trainer Roger Schmidt neemt de beslissing daar uiteraard nog over.