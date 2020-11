Kleine musea onder druk door corona: ‘We gaan wel héél royaal de rode cijfers in’

Van Bevrijdende Vleugels en Boerenbondsmuseum tot Wieger en Weverijmuseum: Zuidoost-Brabant herbergt tientallen musea. Vaak zijn het kleine pareltjes die met de liefde van het bewaren bij elkaar gebracht zijn. Maar gaan ze het allemaal overleven, nu de coronacrisis er inhakt? ,,Het gaat zéér moeizaam”, zegt Ben Mondelaers van Valkerij en Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard bedrukt. ,,We hebben dit jaar 75 procent minder inkomsten.” Het is dat de gemeente de huur betaalt, anders had zijn museum de deur al moeten sluiten. Noodsteun kreeg hij niet, al hoopt de directeur nog op een bijdrage uit een gemeentepotje. ,,We zijn normaal blij als we net zwarte cijfers schrijven, maar we gaan nu wel héél royaal de rooie cijfers in. Er moet nu snel een radicale omslag komen, anders zie ik het somber in.” Tot in elk geval 19 november is zijn museum dicht. Maar ook als ze open zijn, loopt het ‘helaas nog geen storm’, merkt Mondelaers. ,,Groepen mogen niet meer en de reserveringsplicht werpt een hoge drempel op.”