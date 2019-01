Kleine ondernemers met durf naar grote Piazza

,,Best een uitdaging; wij zijn de enige zelfstandige ondernemers in de Piazza”, zegt Daan Visser. Hij bestiert samen met Naomi van Doren sinds een jaar of vijf twee winkeltjes in het Piazza-tunneltje: Van Doren met damesmode in haar winkel Tauphe, Visser met mannenmode in Jexx. Visser: ,,We gaan beide winkels samenvoegen en verhuizen onder de naam Tauphe naar het pand waar nu nog een paar weken Expo zit. Dat pand is bijna vijf keer zo groot als de ruimte die we nu ter beschikking hebben.”