Kleine stijging van aantal coronabesmettingen in Eindhoven: bijna 150 in twee weken tijd

Vervolg openlucht­bios­coop Lichtplein in Eindhoven

11 september EINDHOVEN - De openluchtbioscoop die de afgelopen weekeindes actief was op het Lichtplein in Eindhoven krijgt een vervolg. ,,Als het aan ons ligt zeker”, zegt initiatiefnemer Chris de Zeeuw. ,,We gaan er binnenkort al met de gemeente over praten.”