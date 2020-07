Kleinschalig Dynamo Metalfest vermakelijk tussendoortje voor de liefhebbers

,,Het valt me een beetje tegen”, vertelt Patrick van Ijzendoorn. De 49-jarige Tilburger, zittend op het gras tussen de andere 150 bezoekers, noemt de sfeer wat passief. Dat beaamt zijn vriend Ron Kuijpers. De twee ontmoetten elkaar op de atletiekclub in Dongen, waar hun kinderen lid zijn. En ontdekten een gemeenschappelijke passie: metal. ,,Speed metal en heavy metal: dat wil ik horen. Heerlijk, man.” Kuijpers (50) is juist meer liefhebber van melodieuze metal.

Bijna-vrouw

Hoewel het festival niet biedt wat ze er van verwachten, hebben ze wel een gezellige tijd, zeggen ze. ,,En we zijn met de trein gekomen. Kunnen we een pilsje drinken”, voegt Van Ijzendoorn daar lachend aan toe. Een stukje verderop neemt Nico Cleven (44) een hap van een hamburger. Naast hem zit zijn bijna-vrouw Lea de Vries (40). De twee - die elkaar tien jaar geleden op een datingsite ontmoetten - zouden 21 augustus in het huwelijksbootje stappen. Totdat corona om de hoek kwam kijken.

,,We hebben de bruiloft met een jaar uitgesteld”, weet de Westerhovenaar, die even graag in een moshpit stapt. ,,Al is dat de laatste jaren wel minder geworden. Ik ben toch wat ouder geworden, hè.” Voor hem - en zijn vriendin - staat de muziek voorop. ,,Heerlijk man. Al missen we hier wel de ‘echte’ optredens en de interactie met de bands. Dat is jammer, maar verder hebben ze het goed aangepakt. Je bent er toch weer eens uit. Het geluid vind ik ook niet eens zo slecht.”