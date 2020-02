Kletsnatte winter is goed nieuws voor grondwater

EINDHOVEN - Het was een kletsnatte februari. Ook de maanden ervoor was het soppen en maart belooft vooralsnog ook niet veel goeds. Regen blijft de voorspellingen domineren. Trekken onze tuinen en de natuur al dat water wel?

Veel regen, ja. Het is een geliefd onderwerp van gesprek. We zijn er met z'n allen wel een beetje klaar mee. Of niet? Er klinken juist tevreden geluiden vanuit de waterschappen. Poelen en vennen staan na een verregende regen vol en beekjes treden over hun oevers. Met het oppervlaktewater zit het goed, zo lijkt het. Eindelijk. Ook het grondwaterpeil lijkt zich te herstellen. Was dat begin van deze maand nog zorgelijk laag, nu is er een zichtbare stijging te zien. Toch zijn we er niet, want er kan nog meer bij.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, weet ook adviseur crisisbeheersing Brenda Arends van waterschap Aa en Maas ,,De regen zorgt er voor dat de grondwaterstanden zichtbaar stijgen In de lager gelegen delen van de stroomgebieden van de Aa en Raam, in de polders tegen de Maas en rond de Deurnsche Peel, zijn de grondwaterstanden zelfs hoger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar.”

Elders in Brabant, bij waterschap De Dommel klinken ook positieve geluiden. Het waterschap heeft het tijdelijke verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater ingetrokken. Er is voldoende regen gevallen, zo staat te lezen op de website.

Trekt wel weer weg

De droge zomers van 2018 en 2019 nekten de natuur zowat. Er verdampte veel meer water dan er viel. Daar hadden niet alleen boeren en de natuur last van. Huub Bijsterveld van Bijsterveld hoveniers Eindhoven merkte het in zijn werk. ,,Veel planten stierven door de droogte. Droogte is schadelijker dan teveel water. Het is nodig dat het grondwaterpeil overal weer op niveau komt. Ik kijk er naar uit”, vertelt de hovenier. Gert Schipper, collega hovenier in Veldhoven, merkt dat de tuinen vochtig zijn door de vele neerslag’. ,,Maar ik of de planten hebben daar geen last van. Als sommige planten te lang natte voeten hebben, kunnen ze gaan rotten. Maar dat gebeurt niet zo snel. En die vochtigheid trekt wel weer weg.”

Zo staan de Brabantse boeren er ook in. ,,Zij gaan tussen de regenbuien door wel het land op. Er is nog niet heel veel voorbereidend werk te doen tot het zaaiseizoen begint”, aldus een woordvoerder van land- en tuinbouwvereniging ZLTO.

Nog niet genoeg regen