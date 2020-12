Kleur spat van de ramen tijdens Windows to the World in Eindhoven

,,Dit weekend zijn zo’n twintig kunstenaars actief op elf locaties in de binnenstad’’, vertelt Jasper van Es. Hij organiseert Windows to the World samen met de Haarlemse signpainter Ben Plummer, dankzij (financiële) hulp van Emoves en een bijdrage van BedrijvenInvesteringsZone.

,,Het is echt een mix van regionale en nationale artiesten en verschillende stijlen.’’ Als curator van urban art valt hem op dat er een nieuwe lichting artiesten actief is met achtergronden in de illustratieve en grafische hoek, terwijl ze vroeger vrijwel altijd hun wortels in de graffiti­beweging hadden. Illustratief hiervoor is de revival van signpainting, letterschilderen.

Overstap naar handwerk

Met de opkomst van computers leek de kunst van de sierlijk geschreven reclameteksten op gebouwen en uithangborden te verdwijnen, nu lijkt er toch een nieuwe generatie op te staan die overstapt van grafisch design naar handwerk. Onder meer op de gevels van Woonbedrijf en het Muziekgebouw brachten signpainters hun handschrift aan. Voor sommigen is dit hun broodwinning, voor anderen vooral een creatieve uitlaatklep, zoals voor Eindhovenaar Thijs de Haas. ,,Zes jaar geleden besloot ik dat ik toch iets met mijn handen moest doen en begon ik met het maken van letters na werk.’’

Vandaag krijgt hij carte blanche voor het raam van het Underdog café in de Kerkstraat. Van Es: ,,Vaak werken kunstenaars in opdracht, dus is het leuk om ze nu de vrije hand te geven. De enige eis is dat het werk aansluit bij het thema ‘buitenspelen’.’’

Op de ramen van het Studenthotel is Alek Geerings bezig met een kleurrijk geheel van bloemen en vlinders. ,,Ik beschilder het raam zowel aan de binnen- als de buitenkant. In het midden staat wake up & live, een quote van Bob Marley.’’

Geerings is zelf ook afkomstig uit Jamaica. Sinds drie jaar woont ze in Eindhoven. ,,Dit is een van de eerste keren dat ik hier mijn werk toon. Ook leuk is dat je zo in contact komt met andere lokale artiesten.’’ Met oudgediende Jeffrey Warlich (artiestennaam: Sektie) bijvoorbeeld, die een paar meter verderop aan het werk is.

Experimenteren met roller

Als lid van de steetartcrew SOL zorgde Warlicht er mede voor dat Eindhoven ook internationale aandacht kreeg in het graffitiwereldje door hun afwijkende werkwijze. Als eerste wisselden zij in de jaren 90 hun spuitbussen in voor latexverf. Nog altijd blijft Warlich experimenteren. ,,Ik heb net een stukje van de roller afgesneden om strakkere lijnen te maken.’’