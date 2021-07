Kleurrijke sokken als uitweg uit de ellende

Ze zijn ontworpen door Patju, artiestennaam van Patrick Nganga (27). Hij heeft een leven achter zich van dakloosheid en andere ellende. Maar belangrijker is zijn toekomst, zijn droom om naam te maken als modeontwerper. De sokken die hij ontwerpt is een begin. Kleurrijke sokken, met maskers. ,,Dat heeft te maken met mijn roots”, vertelt hij in het kantoor van Mirosa aan de Doornakkersweg, een zorginstelling die hem begeleidt om zijn droom waar te maken. ,,Mijn moeder kwam uit Congo. Ik gebruik de kleuren die ze daar dragen, die belangrijk voor hen zijn.”

Nauwelijks ondergoed en sokken

De sokken die Patju maakt worden verkocht via Let’s do Goods, een initiatief van Niels Hermus uit Tilburg. Jarenlang was hij actief in de online marketing. Tot hij koos voor het sociale domein. ,,Iedereen bereikt een moment waarop hij zich afvraagt wat er echt van belang is”, verwoordt hij die omslag. Hij hoorde van het Leger des Heils dat veel mensen gebruikte kleding afstaan, maar nauwelijks ondergoed en sokken. Ook zag hij dat daklozen behoefte hebben aan waardering en perspectief. Hij vroeg hen sokken te ontwerpen die hij machinaal laat breien.

We hebben overal in de stad onze sokken opgehangen als promotie. Vinders mochten ze houden of schenken aan een dakloze

De verkoop startte in zijn woonplaats op 10 oktober vorig jaar, Werelddaklozendag. ,,Sindsdien zijn we als een reizend circus naar Amsterdam, Rotterdam, Breda, Utrecht en Groningen gegaan. Deze maand was Eindhoven aan de beurt. We hebben overal in de stad onze sokken opgehangen als promotie. Vinders mochten ze houden of schenken aan een dakloze.” Nu zijn ze te koop via letsdogoods.com. Voor 12,50 euro. Voor elk verkocht paar gaat er ook een paar naar een dakloze, via de lokale opvangorganisaties.