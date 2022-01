Kleurrijke Stad Eindhoven stopt na laatste stadsgesprekken in 2022: ,,De rek is eruit”

EINDHOVEN - Na bijna 30 jaar stopt de stichting Kleurrijke Stad met activiteiten om de verschillende etnische bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. De gemeente geeft steeds minder subsidie en volgens het bestuur is er meer tegenwerking dan waardering.

Volledig scherm Patrick van der Voort van de stichting Kleurrijke Stad Eindhoven. © Irene Van De Ven Nog één keer zetten Patrick van der Voort en Ernest Maas er de schouders onder. Voor de tweede aflevering van Typisch Eindhoven. Net als afgelopen voorjaar gaan vrijwilligers ook in 2022 op verschillende locaties met stadgenoten in gesprek. En weer moeten de uitkomsten daarvan terugkomen in een talkshow in het Parktheater. Daarna is het over en uit, vertellen de twee die samen het bestuur van de stichting Kleurrijke Stad vormen, met een zucht.

En dus zijn er ook geen voetbaltoernooien voor scholieren meer. Elke school speelde onder een nationale vlag, zodat de leerlingen zich konden verdiepen in de geschiedenis en cultuur van dat land. Geen Dommelpicknick meer achter het Van Maerlant Lyceum met muziek en eten uit allerlei windrichtingen. Eerder stopte al het Kleurrijke Weekfestival wegens gebrek aan middelen.

Antwoord op spanningen en racisme

Gevraagd naar het ontstaan van Kleurrijke Stad gaat Van der Voort terug naar 1992, het jaar van de aanslagen tegen de Turkse gemeenschap in Duitsland. ,,Ook in Nederland namen de spanningen en het racisme toe. Het was de aanleiding voor de jaarlijkse fakkeltochten op kerstavond en voor de Week tegen het Racisme. ,,Wij wilden een tegengeluid laten horen. Als je andere mensen leert kennen, verdwijnen je vooroordelen en ook je angst voor wat vreemd is”, stelt hij. En gevraagd naar waarom dit hem persoonlijk raakt, vertelt hij over zijn Indische achtergrond en over de pesterijen die hij als kind moest doorstaan. ‘Poepchinees’, hoorde hij dan.

Volledig scherm De vijftiende editie van het Kleurrijk Festival in 2008 op het Wilhelminaplein in Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

Ernest Maas kende Van der Voort uit de politiek. Beiden zaten voor de SP in de gemeenteraad. Zo raakte hij betrokken bij de herdenking in 2010 van de Kristallnacht, de progrom van de nazi’s tegen de joden. Het was de tijd dat de Week van het Racisme werd omgevormd tot Kleurrijke Stad. ,,Die positieve insteek sprak me aan”, aldus Maas. ,,We lieten zien welke rijkdom er aan culturen is in de stad.”

Quote En de gemeente stopte de ambtelijke ondersteu­ning, waardoor we als bestuur steeds meer zelf moesten doen. Dat gaat niet meer, de rek is eruit Patrick van der Voort , Stichting Kleurrijke Stad

Maar de laatste jaren ging het steeds moeizamer, zegt Van der Voort. De subsidie werd steeds verder afgebouwd. Van 60.000 euro tot minder dan 10.000. ,,En we moesten ons steeds meer verantwoorden. Over dat we gratis koffie schonken voor onze vrijwilligers. Dat leidde tot een korting op ons budget, waardoor we een bezwaarprocedure moesten opstarten. Die heeft de gemeente een veelvoud van die korting gekost! En de ambtelijke ondersteuning werd gestopt, waardoor we als bestuur steeds meer zelf moesten doen. Dat gaat niet meer, de rek is eruit.”

Volledig scherm Het 'Werelkampioenschap van Eindhoven' tijdens Kleurrijke Stad Weekfestival in 2005. © Kees Martens/DCI Media

Het besluit om te stoppen komt kort nadat bekend werd dat het aantal meldingen van discriminatie in Oost-Brabant met 150 procent is gestegen. Met name mensen met een Aziatisch uiterlijk hadden er last van. Dat zou het gevolg zijn van de ontdekking van het coronavirus in China.

Appeltje van Oranje van Beatrix

Terugkijkend op Kleurrijk Stad benoemt het bestuur twee hoogtepunten. ,,Het jaar 2007, toen het festival op het Wilhelminaplein 70 organisaties en 20.000 mensen op de been bracht. En de uitreiking door koningin Beatrix van het Appeltje van Oranje, als blijk van waardering voor wat we hadden bereikt voor de onderlinge verbinding tussen de culturen.”