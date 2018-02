Klikbouw uit Eindhoven: tekort bouwkundigen nijpend

EINDHOVEN - In de bouw is het weer hollen. Maar de vijver aan beschikbaar kaderpersoneel raakt nu echt leeg, zegt Piet van de Kerkhof van Klikbouw in Eindhoven.

Piet van de Kerkhof heeft het weer 'gigantisch druk' met zijn bemiddelingspraktijk voor kaderpersoneel in de bouw. Jarenlang lag die stil en stortte hij zich op zijn andere werk, dat van advocaat.

Nu is de eigenaar en oprichter van wervings- en detacheringsbureau Klikbouw met twee medewerkers de hele dag bezig met het vinden van personeel in de bouw: uitvoerders, projectleiders, calculatoren. ,,En werkvoorbereiders ook. Maar die zijn onvindbaar. Het is de moeilijkste categorie."

Quote Werk­voor­be­rei­ders zijn onvindbaar. Het is de moeilijkste categorie. Piet van de Kerkhof, eigenaar Klikgebouw Eindhoven

Direct na de bouwvak is het begonnen. Sinds die periode plaatst hij gemiddeld meer dan één medewerker per week bij de middelgrote bouwbedrijven. Vooral in Brabant, maar zelfs tot in Maastricht en Rotterdam aan toe.

In 2008, voordat de crisis uitbrak, kreeg Klikbouw het benodigde bouwpersoneel ook amper aangesleept. Nu is het probleem nog nijpender, signaleert Van de Kerkhof. ,,Er zijn minder mensen werkzaam in de bouw en er is minder aanwas van schoolverlaters. Bouwbedrijven hebben meer dan toen last van vergrijzing. En er zijn meer bouwprojecten die moeten worden uitgevoerd."

Crisis

Tien jaar geleden kon hij nog mensen vinden, schoolverlaters van de HTS bijvoorbeeld. De aanhoudende crisis leidde er toe dat mensen uit de bouwsector stapten. ,,Een kwart van de mensen in mijn klantenbestand is iets anders gaan doen. Ze werken als taxichauffeur of ergens in de productie. Iemand die in 2012 iets anders is gaan doen, krijg je niet terug."

De gevolgen? Een HTS-schoolverlater zou vandaag in de bouw kunnen beginnen en tegen een hoog salaris. Ook MTS'ers kunnen meteen aan de slag, weet Van de Kerkhof.

Mensen die met de vuist op tafel slaan, kunnen een vast contract afdwingen. Overstappen naar een ander bouwbedrijf tegen een hoger salaris behoort tot de mogelijkheden. ,,Als iemand die nu 4200 euro verdient elders 4500 euro kan krijgen, dan is hij weg."

Quote Ik had een man die vier jaar thuis had gezeten. Die kon binnen tien minuten beginnen. Piet van de Kerkhof

Klikbouw plaatst momenteel 60-plussers. ,,Ik had een man die vier jaar thuis had gezeten. Die kon binnen tien minuten beginnen." Bouwmedewerkers die noodgedwongen door de crisis zelfstandig aan de slag gingen, ziet hij terugkeren in een vast dienstverband. Bij andere plaatsingen zijn het veel 45-plussers.

De vijver raakt leeg, dat wel. ,,Bedrijven zoeken uitvoerders voor projecten die nu van start moeten gaan. Ik hoor nog niet dat projecten worden afgeblazen. Maar gezien de snelle verandering die ik sinds september waarneem, zie ik dat wel gebeuren."

Rijke ervaring

Het personeelstekort in de bouw ondervindt ook Dorothée van Hoof sterk. Sinds enkele maanden moet ze de kandidaat-werkgevers zo ongeveer van zich afslaan. Met haar rijke ervaring van 34 jaar in de bouw kan ze overal terecht.

Tijdens de afgelopen crisisjaren was dat anders voor de 54-jarige Eerselse bouwkundig calculator. Ze werkte op projectbasis. ,,Voor acht of tien weken, of drie maanden. Daarna was het dan twee of drie maanden rustig."

Sinds november vorig jaar heeft ze een contract voor onbepaalde tijd bij Hazenberg Bouw in Vught, waar ze werkt voor bedrijfsonderdeel Nico de Bont dat is gespecialiseerd in restauratie en herbestemming van historisch erfgoed. Haar proeftijd zit erop. ,,Ik heb het naar mijn zin."

Het werken op projectbasis had ze wel gezien. ,,Niet om van project naar project te gaan, want dat ben ik gewend. Maar wel om steeds weer een volgende opdracht te moeten acquireren."

Dorothée van Hoof studeerde bouwkunde in Arnhem en was een van de eerste vrouwen in de bouw bij Heidemij, het tegenwoordige Arcadis. In de Eindhovense regio keerde ze terug met werk voor Rabobank Nederland, dat de bankkantoren op de schop moest nemen om ze te voorzien van pinautomaten, kluisjes en veiligheidsvoorzieningen. Haar carrière voerde haar onder meer via een detacheringsbedrijf langs verschillende aannemers, adviesbureaus en onderaannemers.

Bestekdeskundigen

Gek genoeg, vindt ze achteraf gezien, hield ze na het uitbreken van de crisis eind 2008 nog volop werk. ,,Alle bedrijven vlogen af op de aanbestedingen die er waren. Beslissers in bedrijven gingen allemaal acquisitie doen. Ik werd veel gevraagd voor extra ondersteuning van de calculatieafdeling." Ook verrichtte ze als gecertificeerd bestekdeskundige opdrachten bij aanbestedingen. Vanaf eind 2012, tijdens het hoogtepunt van de bouwcrisis, nam het aantal opdrachten af. Ze werkte tussen 2010 en 2017 vrijwel louter in het westen van het land. ,,In Brabant was het echt een crisissituatie."

In 2015 en 2016, jaren van beginnend herstel, voerde ze veel sollicitatiegesprekken, maar volgden steeds afwijzingen. Ze was te oud, te duur en de reisafstanden vormden een belemmering.

De ommekeer kwam na afgelopen zomer. Via bemiddeling van Klikbouw werden ze het bij Hazenberg binnen een uur eens en kon ze een contract voor onbepaalde tijd tekenen, met een 'marktconforme, reële salariëring'.

Hoewel ze zelf niet meer beschikbaar is, staat het in haar netwerk niet stil. ,,Nu nog bellen en mailen mensen of ik alsjeblieft mensen in mijn netwerk ken die latent interesse zouden kunnen hebben."