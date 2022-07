Klimaatactivisten voeren actie bij ING, ook in Eindhoven: ‘Beter dan thuiszitten en depressief zijn’

INTERVIEW Dit is hoe Jordan Teze het aantal tegengoals bij PSV omlaag denkt te krijgen: ‘Ik wil daar absoluut naar toe’

PSV wil dit seizoen vaker scoren, maar zal om mee te spelen voor de titel ook achterin stabieler moeten worden. Jordan Teze is een van de spelers die daarvoor moet zorgen. Hij wil via volle focus op PSV in november naar het WK.

8 juli