Klimaatcontract moet Eindhoven en Helmond sneller laten verduurzamen: ‘We kunnen nu aan de slag’

Startsein voor nieuwbouw fusie­school De Achtbaan: ‘Straks voor het eerst samen op nieuwe locatie’

EINDHOVEN - Met het storten van de eerste kuub beton is de nieuwbouw voor basisschool De Achtbaan weer een stapje dichterbij. Woensdag was het officiële moment op de bouwlocatie aan de Fransebaan in Eindhoven. Ook de leerlingen waren erbij.