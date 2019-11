Klimaatstaking in Eindhoven: ’Ook op lokaal niveau kun je het verschil maken’

De klimaatdemonstratie is een van de eerste concrete activiteiten van Students For Climate Eindhoven, een initiatief van een aantal studenten van TU/e. Met de staking haakten zij aan bij de landelijke klimaatactie van Fridays For Future, op zijn beurt weer onderdeel van de wereldwijde Global Day for Climate Action. Doel van die dag is om aan de vooravond van de VN klimaatconferentie COP25 in Madrid aandacht te vragen voor de klimaatproblemen. In Nederland werd in achttien steden gedemonstreerd.

,,Wij willen vooral constructief meedenken", stelt de 20-jarige Yavor Razboinikov, voorzitter van Students For Climate Eindhoven. De Bulgaarse TU/e-student wordt ’moe van mensen die zeggen dat er een probleem is, maar daar vervolgens niks mee doen'. ,,Want ook op lokaal niveau kun je het verschil maken.”

Steeds meer mensen bewust van problemen

Deelnemer Bram Boer is het daarmee eens. De student vindt het positief dat steeds meer mensen zich bewust worden van de problemen. ,,Maar er moet nog veel gebeuren. De EU heeft deze week de noodtoestand uitgeroepen voor het klimaat. Goed dat jullie dat zeggen, denk ik dan, ga er dan ook naar handelen.” Wethouder Rik Thijs ((GroenLinks) ondersteunt de demonstratie en loopt daarom ook mee. ,,Dit soort initiatieven zijn alleen maar goed. Als we stappen willen zetten, hebben we de stad nodig, zo simpel is het.”