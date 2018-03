Klinkende namen en extra stage voor dancefestival Hidden Garden

EINDHOVEN - Hidden Garden debuteerde vorig jaar in het Philips de Jong Park op het Eindhovense festivaltoneel: dit jaar keert het festival op zaterdag 18 augustus terug met een extra (derde) stage èn een gelikte line-up. Opvallendste naam: mede-Underworld-oprichter Darren Emerson.

Vorig jaar trok de eerste editie van Hidden Garden in het Strijpse park zo'n 2500 bezoekers. "Meer mogen er met onze vergunning van de gemeente Eindhoven niet binnen. Misschien dat het er dit jaar ets meer mogen zijn. Om al die bezoekers nog meer aan hun trekken te laten komen hebben we het terrein iets anders ingedeeld, waardoor zelfs ruimte is ontstaan voor een derde stage", zegt organisator Joris Jansen.

Darren Emerson, mede-oprichter van de legendarische formatie Underworld, is één van de trekpleisters van Hidden Garden. Underworld brak in de jaren '90 wereldwijd door met de hit "Born Slippy", de soundtrack van de film "Trainspotting". Op Hidden Garden vormt Emerson, tevens verantwoordelijk voor remixen voor o.a. Depeche Mode, Björk en the Chemical Brothers, met Danny Howells en Dave Seaman de formatie "3D" en samen zullen zij een unieke en extra lange B2B2B sessie doen.

Seaman en Howells traden al eerder op on Eindhoven, tijdens het Festival Ensuite en Extrema Outdoor. Het duo werkte veel samen met David Bowie en de Pet Shop Boys. Uit Duitsland komt DJ Butch, de resident dj van de bekende Berlijnse club Watergate.

Van eigen bodem komen Benny Rodrigues en Michel de Hey (B2B), Joey Daniel en Roger Martinez en ook Eelke Kleijn, die het festival vorig jaar op onnavolgbare wijze afsloot.

De derde extra stage krijgt 'house' als voertaal met o.a. Wouter S. en Chris Stussy op het podium. Hdden harden laat veel lokaal Eindhovens talent aan bod komen:Claudio (Suono Culture), Yum Yum Music, Kevin Khan, Elroy Cyrano en Nunezz en de Hidden Garden residents STVN en Lemon Aid (B2B) en Ivo Foreal.

De kaartverkoop is inmiddels al enige tijd op gang: zo'n 50% van de tickets is al aan de man gebracht. De Blind Bird Tickets en de Phase 1 tickets zijn inmiddels uitverkocht. Phase 2 tickets zijn verkrijgbaar via www.hiddengarden.nl.