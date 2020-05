‘Klip en klaar: geen sloop oude meisjesschool Vlokhovenseweg Eindhoven’

EINDHOVEN - ,,Laat ik klip en klaar stellen dat het gebouw Vlokhovenseweg 41 niet gesloopt mag worden als we het verkopen. Dat staat letterlijk in het koopcontract. Daarmee hebben we geborgd dat het cultuurhistorisch waardevolle pand behouden blijft.” Dat zei wethouder Yasin Torunoglu dinsdagavond tegen de gemeenteraad van Eindhoven.

Hij reageerde daarmee op kritiek van de Henri van Abbestichting op de verkoopplannen voor de oude RK Meisjesschool, later in gebruik als gebouw voor de Surinaamse gemeenschap (BACS). Over de sloop bestond een misverstand omdat in de modelcontract geen sloopverbod was opgenomen. Dat kon de wethouder snel ontkrachten door artikel 12.12 te citeren: geen sloop. ,,Dat hadden we ook snel kunnen oplossen als de Van Abbestichting even gebeld had met ambtenaren”, aldus Torunoglu. En dus hoeft de verkoopprocedure, waarvoor de deadline voor de eerste ronde afloopt op 25 mei (na de tweede ronde volgt in oktober een beslissing) niet uitgesteld te worden, zoals de Van Abbestichting ook nog vroeg.

Volledig scherm NVS Betaald Mei 2020 LS: Eindhoven ED2020-3568 In het Stadskantoor houden burgemeester *John Jorritsma* en de wethouders *Monique Lis*, *Yasin Torunoglu*, *Stijn Steenbakkers* en *Marcel Oosterveer* © Kees Martens/DCI Media

Maar de vastgoedwethouder noch de gemeenteraadsleden gingen in op de andere verzoeken van de Van Abbestichting. Die had namelijk juist gevraagd om de hele oude kern van het kerkdorp Vlokhoven beter te beschermen. Dus niet alleen de meisjesschool, maar ook de kerk (een gemeentelijk monument), de jaren 30-woningen en het pleintje. Dat zou een beschermd stadsgezicht moeten worden, juist om te voorkomen dat rondom het historische pand veel nieuwbouw gebouwd wordt. Dat zou immers weer afbreuk doen aan het ‘cultuurhistorisch waardevolle ensemble’.

Steentjeskerk

De gebouwen aan de Vlokhovenseweg gaan in de verkoop met vier andere voormalige scholen in Eindhoven. Die staan allemaal op een lijst van vastgoed dat de gemeente niet als hoogstnodig voor zijn taken ziet. Op die lijst staat ook nog steeds de Steentjeskerk aan de Sint-Antoniusstraat. Die is officieel verkocht, maar wordt pas echt overgedragen als er overeenstemming is over de plannen voor de verbouwing.

Volledig scherm Eindhoven; Steentjeskerk op monumentenlijst © Vincent Wilke

Volgens Torunoglu komen de gemeente Eindhoven en de toekomstige eigenaar Kolen er niet uit waar het de verbouwingsplannen betreft. Anderhalf jaar geleden zette de wethouder de boel op scherp door de kerk terug te eisen. Daarna begon een nieuwe ronde van gesprekken. Nog zonder resultaat dus. Discussie was er onder meer over de vestiging van een hotel, woningen en de inrichting van de omgeving. Torunoglu wilde er verder niets over zeggen, maar raadsleden vroegen ook niet door.

Volledig scherm Het Albert van Abbehuis op de hoek Bilderdijklaan-PC Hooftlaan in Eindhoven met op de achtergrond het Van Abbemuseum. Het pand komt in de verkoop door de gemeente. © Google Maps

Van Abbehuis