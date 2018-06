Klokkenluider opent meldpunt misstanden defensie

Philips neemt EDP Solutions over

9:55 AMSTERDAM - Philips neemt EDP Solutions over, een bedrijf dat is gespecialiseerd op medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. Philips betaalt nu 250 miljoen euro, dit wordt gevolgd door in totaal 210 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen (betalingen die zijn gekoppeld aan prestatieverplichtingen).