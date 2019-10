Klokkenluider vliegbasis Eindhoven daagt nog drie artsen voor tuchtrechter

EINDHOVEN - Voormalig piloot en klokkenluider Victor van Wulfen sleept nog meer artsen van defensie voor de tuchtrechter. De oud-piloot van vliegbasis Eindhoven verwijt twee artsen van de Kromhoutkazerne in Utrecht dat ze achter zijn rug om onjuiste veranderingen hebben aangebracht in zijn medisch dossier.

Tegen de voormalig directeur van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) heeft hij bovendien een klacht ingediend wegens fouten in het onderzoek naar het optreden van de vliegerarts op de vliegbasis.

Van Wulfen trok jaren geleden aan de bel over veiligheidsincidenten op vliegbasis Eindhoven, waar hij als piloot vloog op een Hercules. In 2015 kreeg hij gelijk en werd gerehabiliteerd. Twee jaar later diende hij zijn ontslag in maar de strijd tegen zijn ex-werkgever zet hij voort.

Tegen de vliegerarts van de vliegbasis die hij beschuldigt van vervalsing van zijn medisch dossier diende Van Wulfen als eerste een tuchtklacht in. In die zaak doet het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Eindhoven volgende maand uitspraak.

De vliegerarts heeft toegegeven dat hij een psychiatrische stoornis in het medisch dossier noteerde terwijl er geen formele diagnose was geweest. De fout bleef jarenlang staan. In 2015 werd de diagnose aangepast maar zonder consultatie van de piloot. De twee artsen die het dossier aanpasten, kent hij niet.